A. Macierewicz do uczestników programu „Paszport”: Przyczyniacie się do umocnienia polskiej armii

Powiedzieć, że jesteśmy z was dumni to za mało; jak nikt chyba pokazujecie, że można w krótkim czasie mocą własnej determinacji i patriotyzmu przyczynić się do umocnienia polskiej armii – powiedział w Mińsku Mazowieckim szef MON Antoni Macierewicz.

Tymi słowami polityk zwrócił się osób, które w ramach programu ,,Paszport” wzięły udział w szkoleniu organizacji pro-obronnych. Szef MON uczestniczył w posumowaniu tego szkolenia połączonym z uroczystym apelem z okazji jego zakończenia.

Minister Antoni Macierewicz zwracając się do osób, które przystąpiły do programu, podkreślił, że ich wysiłek spowodował, że zdolności pro-obronne stały się udziałem powszechnym, w które może włączyć się całe społeczeństwo.

– To właśnie w waszych szeregach, wśród was, narodził się duch patriotyzmu, duch gotowości do obrony i działania na rzecz skuteczności naszej Ojczyzny, który sprawił, że armia polska przeżywa dzisiaj swoje wielkie dni odrodzenia wysiłku zbrojnego. Za to wam jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj oglądamy was i witamy was w armii, już nie tylko jako młodych – czasami w średnim wieku – ludzi, którzy swoją determinacją poruszyli masy społeczeństwa, ale także jako żołnierzy – powiedział Antoni Macierewicz.

Inauguracja programu ,,Paszport” odbyła się na początku roku. Realizacja projektu ma wspomagać proces przygotowywania wartościowych kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej, w tym przede wszystkim w WOT.

Certyfikaty ,,Paszport”, jakie otrzymali dziś uczestnicy programu, stanowią zaświadczenie, iż zdobyli oni umiejętności pozwalające im na współdziałanie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. Obecnie prowadzony jest też nabór do drugiej edycji programu.

