MGMiŻŚ: Czesi kończą studium wykonalności dla kanału Dunaj-Odra-Łaba

Studium wykonalności dla czeskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba powinno być gotowe w styczniu – poinformował wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.

Wiceminister przedstawił informacje m.in. o współpracy z partnerami europejskimi w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej. Jak dodał, „My dostarczamy wszystkie materiały związane z odcinkiem Chałupki–Kędzierzyn Koźle”.

Jerzy Materna powiedział także, że Polska prowadzi rozmowy ze stroną białoruską na temat drogi wodnej E40. Jak podał, chodzi o stworzenie na granicy polsko-białoruskiej węzła wodno-kolejowego.

Zdaniem Jerzego Materny, współpraca ze stroną niemiecką rozwija się mało dynamicznie.

„Dotychczasowy minister (…) nie był przychylny idei zaangażowania strony niemieckiej w modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. 17 maja br. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wystosował pismo zapraszające do rozmów. Do dziś odpowiedzi na pismo nie było. Wiemy z drugiej strony, że były wybory w Niemczech. Do dziś nie ma sformowanego rządu, więc rozmowy są trudne, ale jeśli chodzi o rozmowy z landami niemieckimi, to współpraca układa się w miarę dobrze” – powiedział Jerzy Materna.