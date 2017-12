Polacy za granicą. Grosicki i Wszołek z golem, Fabiański i Szczęsny z czystym kontem

To był całkiem udany dzień w wykonaniu kadrowiczów Adama Nawałki występujących w ligach zagranicznych. Na listę strzelców wpisali się bowiem Kamil Grosicki oraz – po raz pierwszy w bieżącym sezonie – Paweł Wszołek, zaś czyste konta w barwach swoich zespołów klubowych zachowali Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Zapraszamy na podsumowanie tego, czego byliśmy dziś świadkami za sprawą naszych stranierich.

Bardzo ważnego gola – notabene szóstego już w angielskiej Championship w obecnej kampanii ligowej – zdobył Kamil Grosicki. Skrzydłowy Hull City po raz pierwszy od dłuższego czasu wyszedł w podstawowym składzie swojej drużyny, a szansę, jaką otrzymał od Nigela Adkinsa, wykorzystał w stu procentach. Polak sposób na bramkarza rywali znalazł kilka minut po przerwie, popisując się fantastycznym uderzeniem zza pola karnego. Jego ekipa, choć przegrywała w pewnym momencie, ostatecznie pokonała Brentford 3:2 i tym samym przerwała serię siedmiu meczów bez zwycięstwa.

Na listę strzelców wpisał się również Paweł Wszołek, który w dość kuriozalny sposób zmusił do kapitulacji Felixa Wiedwalda. W doliczonym czasie gry kadrowicz Adama Nawałki chcąc wstrzelić piłkę w pole karne po chwilę wcześniej rozegranym rzucie rożnym, skierował ją dość nieoczekiwanie do bramki gości, gdy golkiper zespołu przeciwnika źle obliczył tor lotu futbolówki i ta wpadła mu za kołnierz. Klub Polaka – Queens Park Rangers – ostatecznie przegrał jednak z Leeds United 1:3, pozostając tym samym bez kompletu punktów już od sześciu ligowych pojedynków z rzędu.

Szóste w trwającym sezonie Premier League czyste konto zachował Łukasz Fabiański. Jego Swansea City wygrało u siebie z West Bromwich Albion 1:0 i należy przyznać, że napastnicy gości nie zmusili naszego rodaka do wytężonej pracy między słupkami. W drużynie prowadzonej od niedawna przez Alana Pardewa znów na ławce rezerwowych całe spotkanie przesiedział Grzegorz Krychowiak. Sytuacja defensywnego pomocnika w klubie z The Hawthorns staje się zatem coraz gorsza.

Zero goli po stronie strat zanotował również Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu Turyn został dość niespodziewanie desygnowany do gry od pierwszego gwizdka sędziego przez trenera Massimiliano Allegriego w hitowym starciu z Interem Mediolan. Mimo sporej przewagi Starej Damy, klasyk włoskiej Seria A generalnie rozczarował kibiców i zakończył się bezbramkowym remisem. Sam występ Polaka trudno ocenić, bowiem od pierwszej do ostatniej minuty był praktycznie bezrobotny, przyglądając się głównie poczynaniom swoich kolegów w ofensywie.

Kompromitacji w domowej konfrontacji z ESTAC Troyes uniknęło AS Monaco. Ekipa z Księstwa jeszcze w 70. minucie przegrywała różnicą dwóch goli, jednak znakomity zryw podopiecznych Leonardo Jardima spowodował, że ostatecznie mistrzowie Francji pokonali rywali 3:2, w czym spory udział miał Kamil Glik. Reprezentacyjny stoper już w doliczonym czasie gry po wrzutce z rzutu wolnego zagrał… barkiem do Guido Carillo, a ten mocnym uderzeniem z bliskiej odległości zapewnił gospodarzom komplet punktów. Jeden z liderów kadry Adama Nawałki, oprócz asysty, otrzymał także żółtą kartkę.

Tym razem w rolę zmiennika wcielił się Robert Lewandowski. Najlepszy piłkarz Bayernu Monachium pojawił się na boisku dopiero w końcówce meczu z Eintrachtem Frankfurt, zaś chwilę później znalazł się w dobrej sytuacji strzeleckiej, lecz w najważniejszym momencie źle przyjął piłkę. Bawarczycy, dzięki bramce autorstwa Arturo Vidala, skromnie wygrali na wyjeździe 1:0 i umocnili się na pozycji lidera niemieckiej ekstraklasy.

***

Championship (Anglia) – 21. kolejka:

Kamil Grosicki (Hull City) – 90 minut i gol w wygranym meczu z Brentford FC (3:2)

Paweł Wszołek (Queens Park Rangers) – 90 minut i gol w przegranym starciu z Leeds United (1:3)

Ligue 1 (Francja) – 17. kolejka:

Kamil Glik (AS Monaco) – 90 minut, asysta i żółta kartka w zwycięskim pojedynku z ESTAC Troyes (3:2)

Premier League (Anglia) – 16. kolejka:

Łukasz Fabiański (Swansea City) – 90 minut w wygranej konfrontacji z West Bromwich Albion (1:0)

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion) – na ławce rezerwowych w zakończonym porażką spotkaniu ze Swensea City (0:1)

Serie A (Włochy) – 16. kolejka:

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) – 90 minut w zremisowanym meczu z Interem Mediolan (0:0)

Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria) – 90 minut w zakończonym podziałem punktów starciu z Cagliari Calcio (2:2)

Karol Linetty (UC Sampdoria) – z powodu kontuzji poza kadrą meczową w zakończonym podziałem punktów pojedynku z Cagliari Calcio (2:2)

Dawid Kownacki (UC Sampdoria) – od 89. minuty w zremisowanej konfrontacji z Cagliari Calcio (2:2)

Primera Division (Hiszpania) – 15. kolejka:

Przemysław Tytoń (Deportivo La Coruna) – poza kadrą meczową w zwycięskim spotkaniu z CD Leganes (1:0)

Bundesliga (Niemcy) – 15. kolejka:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – od 84. minuty w wygranym meczu z Eintrachtem Frankfurt (1:0)

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) – z powodu kontuzji poza kadrą meczową w zakończonym podziałem punktów starciu z Hamburgerem SV (0:0)

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) – z powodu kontuzji poza kadrą meczową w przegranym pojedynku z Werderem Brema (1:2)

Sport.RIRM