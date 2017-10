Polska w zasięgu niżu

Jak informuje IMGW, nad Europą będzie dominował rozległy niż z głównym ośrodkiem nad Skandynawią. Wpływ wyżu znad północnego Atlantyku zaznaczy się na południowym zachodzie Europy. Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu. W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczał się będzie wtórny płytki niż z układem frontów atmosferycznych. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Na północy Polski opady chwilami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm, a na północnym zachodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. do 13 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, wieczorem na zachodzie silny i bardzo silny do 45 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni, po południu na zachodzie kraju skręcający na północno-zachodni. Porywy wiatru lokalnie do 110 km/h na zachodzie, a wysoko w Karpatach wieczorem do 140 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich. Okresami przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 5 st. do 8 st., na wybrzeżu do 11 st., a w dolinach górskich od 4 st. do 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami silny (do 40 km/h), porywisty zachodni. Porywy wiatru miejscami do 100 km/h, a wysoko w Karpatach do 140 km/h.

W piątek przeważnie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. do 13 st. i do 14 nad morzem. Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, w obszarach podgórskich do 70 km/h, w górach do 80 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu do 10 mm. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni, skręcający w drugiej połowie nocy na zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, po południu stopniowo słabnący i skręcający na południowo-zachodni.

PAP/RIRM