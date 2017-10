K. Radziwiłł: sieć szpitali to kompleksowa opieka nad pacjentami

Sieć szpitali to rozwiązanie korzystne dla szpitali, ale przede wszystkim dla pacjentów; dzięki temu będzie możliwe wprowadzanie kompleksowej opieki nad pacjentami – oświadczył dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

„Systemowo jest to rozwiązanie korzystne dla szpitali, ale przede wszystkim jest korzystne dla pacjentów. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu będzie możliwe wprowadzanie tego, co jest istotą nowoczesnej medycyny, czyli kompleksowa opieka nad pacjentami” – powiedział minister Radziwiłł na konferencji prasowej.

Od niedzieli funkcjonuje sieć szpitali – jej wprowadzanie wiąże się ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej. W całym kraju udziela jej 498 świadczeniodawców, o 79 więcej niż dotychczas. Zmieniły się niektóre miejsca udzielania świadczeń.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza POZ jest zapisany.

PAP/RIRM