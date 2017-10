P. Jaki: Rzecznik Praw Obywatelskich powinien podać się do dymisji

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powinien podać się do dymisji – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. stołecznej reprywatyzacji odniósł się w ten sposób do listu, jaki otrzymał od RPO.

Adam Bodnar podkreślił, że do jego biura wpływają skargi od osób fizycznych wzywanych w różnym charakterze na rozprawy komisji. W pismach mają padać zarzuty dotyczące niedochowywania standardów przesłuchiwania osób wzywanych na posiedzenia.

W ocenie ministra Patryka Jakiego, Rzecznik Praw Obywatelskich broni handlarzy roszczeń zamiast lokatorów.

– Musimy sobie zadać pytanie: „Czy jest to rzecznik praw handlarzy czy rzecznik praw obywateli?”. To jest kluczowe pytanie w tej sprawie. Dlatego ten list, który RPO do nas wysłał, jest to absolutna kompromitacja od strony merytorycznej i urzędu, który on pełni, ponieważ powinien stawać w obronie najsłabszych, a nie tych, których stać na to, ażeby tu przyprowadzać po 6-7 prawników, co Państwo często obserwujecie. Dlatego Adam Bodnar – to jest moja opinia – po tej interwencji, która jest jego kolejną kompromitacją, powinien się podać do dymisji, jeżeli ma trochę honoru – ocenił Patryk Jaki.