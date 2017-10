Min. Macierewicz z wizytą w Albanii

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przebywa z wizytą w Albanii. W Tiranie spotka się on z albańską minister obrony Oltą Xhacką.

To ostatni dzień wizyty ministra Antoniego Macierewicza na Bałkanach. Wczoraj spotkał się on z ministrem obrony Czarnogóry. Politycy rozmawiali m.in. o udziale wojsk Czarnogóry we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Minister Antoni Macierewicz podziękował czarnogórskiemu ministrowi obrony za deklarację wysłania żołnierzy do wielonarodowej grupy bojowej NATO, stacjonującej w Polsce.

– Przyjąłem tę deklarację z radością i nadzieją. Mam świadomość, że jej realizacja będzie możliwa dopiero w następnej rotacji. Jak powiedziałem, każdy żołnierz na wschodniej flance jest wart co najmniej tyle złota, ile sam waży. Dla nas to wsparcie jest niesłychanie istotne. Jednak w tej sprawie sama dobra wola i zapowiedź jej realizacji – tak zdecydowana, jak to się stało ze strony ministra obrony Czarnogóry – jest bardzo istotna – powiedział szef resortu obrony.

Podczas wizyty na Bałkanach minister Antoni Macierewicz odwiedził także Chorwację. Minister obrony Chorwacji również zapowiedział wzmocnienie wschodniej flanki NATO pododdziałem artylerii. Ma on liczyć do 90 żołnierzy.

