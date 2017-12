Min. Macierewicz: Sprawa b. szefów SKW dotyczy najgorszej zdrady

Mówimy o sytuacji dotyczącej najgorszej zdrady, jakiej może się dopuścić Polak – ocenił w środę w TVP Info minister obrony narodowej Antoni Macierewicz pytany o sprawę zarzutów wobec generałów Piotra Pytla i Janusza Noska.

Antoni Macierewicz pytany był w TVP Info, czy generałowie Piotr Pytel i Janusz Nosek są wzorem odpowiedzialności, patriotyzmu i honoru – jak napisał w środę na Twitterze były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Szef MON zaznaczył, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy stoją pod bardzo poważnymi zarzutami.

„ I to się wszystko dzieje w bardzo szczególnym i dramatycznym momencie (…), po tragedii smoleńskiej. To się dzieje w atmosferze tego czasu, w którym zastanawiamy się, jak zginęła polska elita, jak doszło do śmierci polskiego prezydenta, jak mogło się stać, że wszyscy ludzie, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo Polski w jednej sekundzie stracili życie ” – dodał.

„ Rozmawiamy o sytuacji, która w potocznym języku – bez względu na to, jak by była ujmowana prawnie – dotyczy najgorszej zdrady, jakiej może się dopuścić Polak, a zwłaszcza Polak, którego obowiązkiem służbowym jest strzec bezpieczeństwa ojczyzny ” – ocenił Antoni Macierewicz.

Antoni Macierewicz podkreślił, że wtedy właśnie doszło do nawiązania nielegalnej współpracy ze szpiegami rosyjskimi.

Odnosząc się do wpisu Tuska na Twitterze, minister powiedział, że Donald Tusk „jasno powiedział, że polskość to nienormalność, więc z tego punktu widzenia być może patriotyzm jest zdradą”.

„Być może tak, ja nie chcę urażać pana przewodniczącego Donalda Tuska. Tylko trzeba mieć świadomość, jak on używa słów, jaki ma świat pojęć, co uważa za dobro, co uważa za zło, co uważa za ojczyznę, co uważa za zdradę. Ma pojęcia dokładnie odwrotne do tego w czym był wychowany naród polski przez całe tysiąc lat swojego kształtowania” – zaznaczył Antoni Macierewicz.