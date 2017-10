Spore opady w całej Polsce; miejscami burze

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia znajdować się będzie pod wpływem wyżu znad Atlantyku. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozległy niż z ośrodkami nad zachodnią Rosją.

Polska będzie pod wpływem tego niżu. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

W piątek zachmurzenie przeważnie duże. Okresami przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 10 st. do 14 st., w obszarach podgórskich od 8 st. do 12 st. Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty, zachodni. Porywy wiatru na wybrzeżu do 60 km/h, w obszarach podgórskich i w górach do 80 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe, przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 5 st. do 9 st., w obszarach podgórskich od 3 st. do 5 st., a na wybrzeżu lokalnie do 11 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich.

PAP/RIRM