Były wiceprezydent Warszawy popadł w konflikt interesów?

Jarosław Jóźwiak, były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz, mógł popaść w konflikt interesów – ujawnił dziś „Nasz Dziennik”. Sprawę badają już służby.

Chodzi o umowy, jakie magistrat podpisywał z zewnętrznymi firmami na usługi. Według dziennika dziewięć takich umów w latach 2014-16 urząd podpisał z kancelarią prawną prof. Marka Wierzbowskiego.

Ich wartość to niemal 240 tys. zł, a większość tych kontraktów była zawarta w czasie urzędowania wiceprezydenta Jóźwiaka – czytamy. Jak napisał „Nasz Dziennik”, po odejściu z urzędu miejskiego Jóźwiak został zatrudniony właśnie w kancelarii prof. Wierzbowskiego.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki oświadczył, że jeśli Jarosław Jóźwiak będzie miał odwagę by stanąć przed komisją, to dobrze, by odpowiedział na pytanie w tej sprawie.

– Jeżeli by było tak, że wykorzystał on publiczne pieniądze, żeby dać zlecenie firmie, w której potem został zatrudniony, to jest to idealny przypadek do badania przez CBA. We wszystkich standardach na świecie w silnych państwach demokratycznych taka sprawa musiała by być dogłębnie badana i jest kompromitująca dla tego człowieka – podkreślił Patryk Jaki.