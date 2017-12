Komitet Polityczny PiS zbierze się w czwartek po południu; będziemy rozmawiać na temat bieżącej polityki, m.in. o rekonstrukcji rządu – poinformowała w środę w Sejmie rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Beata Mazurek podkreśliła, że jeśli zapadną decyzje, co do terminów oraz konkretnych zmian w rządzie i będzie „taka wola”, to opinia publiczna zostanie o tym poinformowana.

PAP/RIRM