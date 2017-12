S. Karczewski: Totalna opozycja – totalne kłamstwo, awersja do Polski i bezczelność

Totalna opozycja, to totalne kłamstwo, totalne poniżanie demokratycznie wybranych władz, totalna awersja do Polski i totalna bezczelność – napisał w czwartek na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W czwartek premier Beata Szydło zabrała głos w Sejmie przed rozpoczęciem debaty nad złożonym przez PO wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla jej gabinetu. Jej zdaniem, wniosek jest „po prostu stekiem kłamstw, oszczerstw wobec polskiego rządu”.

W jej ocenie, wniosek o wotum nieufności „służy tylko i wyłącznie tym, którzy chcą, żeby w Polsce dobrze się nie działo, którzy chcą i myślą o tym, jak zdestabilizować sytuację w naszej ojczyźnie”.

Podczas przemówienia Beata Szydło posłowie opozycji krzyczeli „do dymisji”. Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS) przeprosił premier Szydło za okrzyki i zachowanie polityków opozycji.

„Dziękuję panie marszałku, ale proszę mnie nie przepraszać. Nie trzeba mnie przepraszać, ponieważ to, co państwo tu wykrzykują nie jest w stanie mnie obrazić” – odpowiedziała premier.

„Nowa definicja #TotalnaOpozycja: totalne kłamstwo, totalne poniżanie demokratycznie wybranych władz, totalna awersja do Polski i do tego – co pokazała w #Sejmie – totalna bezczelność, bo o jej zachowaniu szkoda się wypowiadać. Brawo @BeataSzydlo!” – napisał na Twitterze marszałek Senatu, po wystąpieniu premier.