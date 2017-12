Wielkopolskie: zlikwidowano grupę przestępczą czerpiąca korzyści z nierządu

Policjanci z Poznania zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą korzyści z nierządu. W całym kraju zatrzymanych zostało osiem osób, w tym zarządzająca grupą 35-latka.

Zatrzymani mieli organizować działalności małych agencji towarzyskich w wielu miastach w kraju. Policja zlikwidowała m.in. call center, zarządzające pracą prostytutek na obszarze znacznej części Polski. Grupa przestępcza miała uzyskiwać w ten sposób „ogromne korzyści finansowe” – poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani we wtorek. W realizacji brali udział funkcjonariusze z kilku województw i z KGP.

„Istotnym elementem tego seksualnego biznesu było działające we Wrocławiu call center. Zatrudnione tam osoby zajmowały się umieszczaniem ogłoszeń w internecie. W tym miejscu każdego dnia zbierano setki zamówień na seksusługi i spotkania towarzyskie. Centrala zarządzała pracą prostytutek w całej Polsce, wysyłając do nich umówionych mężczyzn. Także do Wrocławia regularnie trafiał całodzienny utarg” – podał Andrzej Borowiak.