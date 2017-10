V. Orban: Wniosek KE w sprawie ustawy o NGO „śmiechu warty”

Premier Węgier Viktor Orban uznał w piątek za „śmiechu warty” wniosek KE w sprawie procedury o naruszenie unijnego prawa przez Węgry. Wniosek dotyczy ustawy o przejrzystości organizacjach pozarządowych finansowych z zagranicznych środków.

„Jeśli się przeczyta wniosek brukselskich biurokratów dotyczący węgierskiej ustawy o organizacjach pozarządowych, to powiem tylko, że wszędzie w Europie jest on przedmiotem pośmiewiska. Rozsądny prawnik nawet nie weźmie tego do ręki (…). Na tyle śmierdzi. To dokument przygotowany na polityczne zlecenie (…). To tak śmiechu warte, że nie ma co z tym począć” – powiedział Victor Orban w porannej audycji radia Kossuth.