[TYLKO U NAS] K. Drzazga: Zablokowanie portu w Świnoujściu byłoby ogromnym ciosem dla interesów państwa

Wyższy sąd administracyjny w Hamburgu utrzymał w mocy wyrok, który odrzucał skargę polskich portów ws. budowy Nord Stream I. Chodzi o prośbę polskiej strony dotyczącą wkopania niewielkiego odcinka gazociągu w dno morza.

– Jest to dla nas wielkie zaskoczenie i ewidentne nierówne traktowanie. Nic nie tłumaczy strony niemieckiej i tego, jak nas traktuje. Nie oczekujemy specjalnych względów za to, że ponieśliśmy z rąk Niemców wiele krzywd. Chcemy tylko, by traktowano nas przyzwoicie i zgodnie z prawem. Nie ukrywam, że gdyby rząd PO-PSL był bardziej zdecydowany, to nigdy by do tego nie doszło. Jeśli już by doszło, to odcinek rurociągu na polskim odcinku musiałby być zachowany – powiedział wiceprezes zarządu Portu Świnoujście Kazimierz Drzazga.

– Gazociąg jest jedynym elementem determinującym w sposób trwały możliwość pogłębienia toru wodnego. Gazociąg tak ułożony wyznaczy granice możliwości rozwoju portu w Świnoujściu w zakresie przyjmowania statków z zanurzeniem większym niż przewidują to obecne przepisy. Należy rozumieć to tak, że port zostanie zablokowany na stałe, a to olbrzymi cios dla interesów państwa – dodał