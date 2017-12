W Toruniu odbędzie się dziś ingres nowego biskupa toruńskiego

W katedrze świętych Janów w Toruniu odbędzie się dziś ingres nowego biskupa diecezji toruńskiej ks. bp. Wiesława Śmigla. Zastąpi on urzędującego dotychczas ks. bp. Andrzeja Suskiego. W uroczystości udział weźmie m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio.

Słowa, jakie nowy pasterz obrał na swoją posługę to ,,Omnibus omnia factus”, co znaczy ,,Stawszy się wszystkim dla wszystkich”. W swoim herbie ks. Biskup zawarł z kolei miecz symbolizujący Słowo Boże.

Po objęciu posługi biskupiej w Toruniu ks. bp Wiesław Śmigiel chce przede wszystkim położyć nacisk na bycie blisko ludzi, o czym mówił dziennikarzom w ostatni piątek.

– Dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie i za tą modlitwę. Przyznam się szczerze, że kiedy zaplanowaliśmy to spotkanie, to myślałem sobie, że niewiele osób przyjdzie tutaj do katedry, bo to jest akt administracyjny, prawny, dlatego z wielką radością i wzruszeniem zobaczyłem kapłanów, siostry zakonne, braci zakonników, Pana prezydenta, zobaczyłem młodzież i zobaczyłem Was drodzy diecezjanie i Wasze gorące serca. Jestem Wam za to niezmiernie wdzięczny. Modlitwa jest bardzo potrzebna i takie wsparcie, bycie obok jest niezwykle potrzebne – powiedział ks. bp Wiesław Śmigiel.