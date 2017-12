Sejmowe głosowanie nad projektami ustaw o KRS i SN – najprawdopodobniej dziś

Najprawdopodobniej dziś posłowie zagłosują nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

W nocy z środy na czwartek – uchwaleniem ponad 40 poprawek PiS i jednej przedstawionej przez PO – zakończyły się prace nad prezydenckimi projektami w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Jeśli posłowie poprą dziś projekty większością głosów, trafią one do Senatu.

Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podkreślił, że prace nad ustawami były trudne. Zaznaczył, że jeszcze w grudniu powinny one trafić do podpisu prezydenta.

– To był wytężony czas trudnej pracy, szukania kompromisu, a później procedowania. Cieszę się, że mamy to za sobą i że zarówno pan prezydent, jak i Prawo i Sprawiedliwość, może pokazać społeczeństwu spełnienie kolejnej obietnicy. Nie wiem, co się wydarzy w Senacie. Mogę zakładać, że Senat przyjmie ustawy bez poprawek. Gdyby tak się zdarzyło, to te ustawy zostałyby przekazane do podpisu panu prezydentowi. Gdyby było inaczej, to myślę, że jeszcze w tym roku zdążymy rozpatrzyć te poprawki i przedstawić ustawy i tak do podpisu panu prezydentowi – wskazał Stanisław Piotrowicz.