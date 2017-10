B. prezydent Warszawy przed komisją weryfikacyjną: nieprzyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej największym grzechem klas politycznych

Nieprzyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej jest chyba największym grzechem klasy politycznej – powiedział przed komisją weryfikacyjną były wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak. Dodał, że decyzje, które bada w czwartek komisja, zapadły zanim został wiceprezydentem.

Komisja weryfikacyjna w czwartek bada reprywatyzację trzech działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50, które mają „analogiczne stany faktyczne”.

„Stawiam się dzisiaj przed państwem pomimo pewnych wątpliwości, które posiadam zarówno ja jako prawnik, jak i można powiedzieć szeroko rozumiane środowisko prawnicze, co do podstaw prawnych i konstytucyjnych działania tej komisji” – powiedział na wstępie Jóźwiak.

Dodał, że stawia się przed komisją, aby „udzielić pełnej informacji dot. jego wiedzy, wiedzy fachowej, prawniczej”.

Zastrzegł, że czuje się „trochę zaskoczony”, że nie został wezwany na rozprawę komisji w sprawie szkoły przy ul. Twardej, ponieważ zajmował się nią i miasto przeprowadziło „potężne śledztwo”.

B. wiceprezydent stolicy podkreślił, że ma mówić o reprywatyzacji, czyli o tym, co było „największą bolączką, największym problemem” kolejnych prezydentów Warszawy.

„To zaniechanie klas politycznych – bez względu czy była to lewica, prawica czy centrum – w nieprzyjęciu ustawy reprywatyzacyjnej, o którą apelowali kolejni prezydenci m.st. Warszawy, jest chyba największym grzechem, z którego powodu mamy co najmniej tysiąc powodów do dzisiejszego spotkania” – powiedział Jarosław Jóźwiak.