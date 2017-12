W Polsce miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Jak informuje IMGW, Europa Północna i Centralna będzie pod wpływem niżu znad Skandynawii z wtórnym ośrodkiem niżowym nad Adriatykiem, natomiast południowo-zachodnia i południowo-wschodnia część kontynentu będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Atlantykiem i nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

Polska będzie znajdować się w zatoce niżu znad Skandynawii, na południowym zachodzie kraju zacznie rozbudowywać się słaby klin wyżowy, a na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu chłodnego. Z północnego zachodu będzie napływać chłodne arktyczne powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. do 3 st., na wybrzeżu do 4 st., na pogórzu od -2 st. do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy kraju okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, jedynie na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura minimalna od -3 st. do -1 st., na wybrzeżu do 2 st., w kotlinach górskich od -5 st. do -3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie Polski okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

PAP/RIRM