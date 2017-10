Nowy okres zasiłkowy świadczenia 500 plus

1 października rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Oznacza to, że osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 500 plus, a nadal chcą je otrzymywać, powinny czym prędzej złożyć dokumenty.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku. Świadczenia 500 plus przyznawane są na rok. To znaczy, że wszystkie rodziny, które do tej pory korzystały z programu, albo w których urodziło się dziecko, mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy. Jeśli złożą je później, świadczenia będą wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że każdy, kto spełni warunki otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko. W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono też kilka zmian dotyczących 500 plus. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Minister zwróciła także uwagę, ze program 500 plus pozytywnie wpłynął na polskie rodziny, m.in. ograniczył skrajne ubóstwo.

