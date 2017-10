[TYLKO U NAS] M. Wassermann o Amber Gold: W latach 2012-2015 żadna z osób, których przestępstwo było oczywiste nie miała postawionych zarzutów

Nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego przez lata 2012-2015 żadna z osób, której współudział, pomocnictwo lub inna forma popełnienia przestępstwa było oczywiste – nie miała postawionych zarzutów – akcentowała Małgorzata Wassermann podczas wtorkowych „Aktualności dnia” w Radiu Maryja. Przewodnicząca komisji ds. zbadania afery Amber Gold przedstawiła dotychczasowe i przyszłe prace komisji.

Teściowa szefa Amber Gold, Danuta J.P. usłyszała zarzuty pomocy w praniu brudnych pieniędzy. Przez konto oskarżonej przeszło 1 mln 200 tys. zł [więcej]. Małgorzata Wassermann wskazuje, że jeszcze szereg innych osób powinno mieć postawione zarzuty w kwestii afery Amber Gold.

Do tej pory komisji udało się zamknąć wątki: Prokuratury Gdańskiej, sądów gdańskich, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego oraz wątek lotniczy. Gość „Aktualności dnia” podkreśliła, iż wnioski są druzgocące, ale żeby móc w pełni i całościowo popatrzeć na aferę potrzebny jest cały materiał.

– Teraz jesteśmy w fazie przesłuchiwania najistotniejszych pracowników i współpracowników Amber Gold i OLT Obecnie rozpisuję świadków – policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest 36 osób. Nierozpisana jest jeszcze stołeczna delegatura ABW oraz centrala – ok. 50 osób. Potem nastąpi bardzo duży wątek związany z urzędami skarbowymi na końcu zamknięty ministrem finansów – mówiła Małgorzata Wassermann.

Nie ukrywam, że w większości znam również niejawny materiał i on pozwala inaczej patrzeć na zaniedbania tych funkcjonariuszy, jak tylko przez fakt słabej pracy czy niedbałego wykonywania obowiązków – akcentowała szefowa komisji śledczej.

– Jeżeli np. byśmy popatrzyli na samą działalność pani Kijanko, to można by było powiedzieć, że była prokuratorem, któremu nie chciało się pracować. Jeżeli natomiast spojrzymy przez pryzmat dokumentów tajnych i ściśle tajnych, to być może popatrzymy w inny sposób – to nie była niechęć czy niedbalstwo, ale może coś więcej – dodała rozmówczyni Radia Maryja.