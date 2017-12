[TYLKO U NAS] B. Szydło: Działania zw. z Puszczą Białowieską to element walki z polskim państwem, które nie odchodzi od wartości

Działania przeciwko Polsce związane z Puszczą Białowieską odczytuję jako jeden z elementów walki z polskim państwem, które nie wpisuje się w model państwa odchodzącego od wartości, hołdującego tym lewicowym zasadom – powiedziała w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja premier Beata Szydło.

Szefowa polskiego rządu powiedziała w kontekście sporu dotyczącego Puszczy Białowiejskiej, jaki Unia Europejska prowadzi z Polską, że „pan minister (Jan Szyszko – przyp.) miał doskonałe wystąpienia przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, przekazał polskie argumenty i Komisja oraz Trybunał w ogóle nie mieli żadnych argumentów kontrujących, bo racja jest po polskiej stronie”.

– Pan minister jasno to wyłuszczył, pokazał ekspertyzy, pokazał przygotowane analizy, badania. Zresztą tę prace ministerstwa wspiera Rada Leśnictwa, która złożona jest z najwybitniejszych profesorów specjalizujących się w sprawach dot. lasów, którą powołałam w kancelarii premiera i zostało udowodnione i pokazane, że Puszcza Białowieska nie tylko, że nic złego się tam nie dzieje, ale również, że po prostu jest ratowana i te działania, które są prowadzone, mają na celu uratowanie Puszczy Białowieskiej. Ja odczytuje te działania przeciwko Polsce związane z Puszczą Białowieską jako oczywiście jeden z elementów walki z polskim państwem, które nie wpisuje się w ten model państwa odchodzącego od wartości, hołdującego tym lewicowym zasadom, budującego różnego rodzaju struktury, schematy, które mają być wygodne dla elit, dla różnych grup i lobby interesów europejskich, a kompletnie też negującego wszystko to, co jest w gestii państwa narodowego, suwerennego – wskazała premier.

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że „jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej, który chce działać zgodnie z traktatami i to robimy tyle tylko, że niestety ja czasami mogę wskazać też wiele przykładów, kiedy nie do końca te traktaty są przestrzegane przez te elity brukselskie”.

Premier Beata Szydło powiedziała również, że „w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna rozprawa”.

– My oczywiście wypełniamy wszystkie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE. Pan minister w tej chwili odpisał, ustosunkowaliśmy się do zaleceń, stosujemy się do tych zaleceń zresztą tak samo, jak robiliśmy to w przypadku naszej korespondencji wyjaśniania z Komisją Wenecką czy z Komisją Europejską. Polska jest państwem, które lojalnie wywiązuje się z tych zobowiązań, przestrzega traktatów, przestrzega prawa, no i oczywiście jesteśmy otwarci na dialog, ale żeby dialog prowadzić, to również druga strona musi chcieć to robić – podkreśliła Beata Szydło.