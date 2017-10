Spotkanie protestujących rezydentów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

W środę późnym popołudniem mają odbyć się rozmowy protestujących rezydentów z przedstawicielami kierownictwa resortu zdrowia. We wtorek wieczorem z lekarzami spotkał się minister Konstanty Radziwiłł.

Rzeczniczka resortu zdrowia Milena Kruszewska powiedziała PAP, że we wtorek późnym wieczorem minister Radziwiłł spotkał się z protestującymi; wyjaśniła, że spotkanie w godzinach wcześniejszych nie było możliwe ze względu na obowiązki służbowe ministra.

Jak poinformowała, minister Radziwiłł przypomniał protestującym, że oczekuje na ich stanowisko wobec przedstawionego w miniony czwartek projektu rozporządzenia ws. wynagrodzeń rezydentów.

„Te rozmowy przebiegały bardzo dobrze” – powiedziała Kruszewska. W środę późnym popołudniem ma odbyć się spotkanie kierownictwa resortu z rezydentami.

Rzeczniczka prasowa Porozumienia Rezydentów OZZL Joanna Matecka potwierdziła PAP, że przedstawiciele protestujących spotkają się z MZ.

„Jesteśmy otwarci na rozmowy” – zapewniła. Powiedziała, że postulaty protestujących pozostają bez zmian, zapewniła jednocześnie, że lekarze są otwarci na dyskusję ws. wysokości wynagrodzeń.

Od poniedziałku młodzi lekarze prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Liczba medyków, którzy zdecydowali się na tę formę protestu, zwiększa się; obecnie jest ich ok. 30.

We wtorek rezydenci zaapelowali o spotkanie z premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zapowiedzieli, że rozważą przerwanie protestu, jeśli przyjdzie do nich premier.

Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Rezydenci zorganizowali też akcję oddawania krwi pod hasłem „Niech poleje się krew”. Krwiodawcom przysługuje dzień wolny od pracy, z którego protestujący korzystali. Protestujący szacują, że w poniedziałek krew oddało ponad tysiąc młodych lekarzy.

Lekarzy wspierają przedstawiciele innych zawodów zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych, m.in. fizjoterapeuci, psychologowie i ratownicy.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem ustawy gwarantującej systematyczny wzrost finansowania ochrony zdrowia, tak by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB. Konstanty Radziwiłł zapewnia, że jest otwarty na dialog z rezydentami, zaznaczył przy tym, że „oczekiwania na poziomie dwóch średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne”.

Resort przypomina, że co roku rezydenci będą otrzymywali dodatkowe pieniądze, zgodnie z obowiązującą do sierpnia ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Ponadto w minionym tygodniu minister przedstawił projekt rozporządzenia, w którym zaproponował dodatkowe 1,2 tys. zł dla rezydentów w dziedzinach: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, pediatria i psychiatria. Ma to zachęcić młodych lekarzy do wyboru właśnie tych specjalizacji.

PAP/RIRM