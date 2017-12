[TYLKO U NAS] Premier M. Morawiecki: Afery VAT-owskie za rządów PO-PSL to największa kradzież w ostatnich 30 latach

Tylko dzięki uszczelnieniu podatku VAT w kasie państwa w tym roku będziemy mieli o 30 mld zł więcej niż rok temu, niż 2 lata temu – powiedział w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, afery VAT-owskie za czasów rządów PO-PSL to największa kradzież środków w ostatnich 30 latach.

– Kwoty, które porównujemy – tę lukę VAT-owską, która powstała – do tego, co dzisiaj nam się (już po 1,5 roku) udaje w realny sposób (to są realne pieniądze, a nie plany na papierze i nasze obietnice w tabelkach) już w kasie państwa będziemy mieli w tym roku, tylko w samym podatku VAT, więcej o 30 mld zł niż w zeszłym roku, niż 2 lata temu. (…) To dzięki działaniom naszego rządu, pracom przy systemach informatycznych, pracy Krajowej Administracji Skarbowej, naszych ofiarnych skarbowców, którzy stoją na drogach, czy śnieg czy deszcz, i tam kontrolują cysterny. Dzięki temu pojawiły się te pieniądze – wskazał prezes Rady Ministrów.

Premier odniósł się również do słów krytyki opozycji, która od początku wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów zaznaczała, że nie ma pieniędzy na obietnice wyborcze PiS-u.

– Na tym osadzała się główna oś krytyki naszego rządu, że to jest fantasmagoria, że to jest zupełnie niemożliwe do wykonania. Tymczasem my dzisiaj w tym roku będziemy mieli jeden z najniższych, jeśli nie najniższy, deficyt budżetowy w ostatnich 20 latach, a na pewno jeden z najniższych, a przyrost długu, który też świadczy o stabilności finansów publicznych, będzie z całą pewnością najniższy w porównaniu do ostatnich 20-kilku lat. Czyli nie tylko pomylili się, ale pomylili się o cały rząd wielkości. Nie wierzyli przede wszystkim w to, że my bardzo poważnie traktujemy państwo i jego instytucje. Traktujemy je jako dobro wspólne. Uważamy, że urzędnicy i pracownicy chcą dobrze, tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby działali dobrze. A jeśli ktoś postępuje źle, to trzeba bezwzględnie eliminować takie patologie, przestępców, czyli te karuzele VAT-owskie. Ostatnio dwie młode urzędniczki wykryły bardzo skomplikowaną karuzele VAT-owską z udziałem firm z różnych krajów Unii Europejskiej.

Transport między krajami z grupy Schengen jest utrudnieniem dla urzędów skarbowych. Bardzo się cieszę, że nasze narzędzia, które z mozołem wdrażaliśmy 1,5 roku temu, zadziałały tak znakomicie – podkreślił Mateusz Morawiecki.