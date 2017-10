MGMiŻŚ: Szczecin gospodarzem Światowych Dni Morza 2018

Polska została gospodarzem Światowych Dni Morza, najważniejszego święta morskiego ONZ. Impreza odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Szczecinie – poinformowano we wtorkowym komunikacie resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dodano, że w Panamie minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk odebrał flagę Światowych Dni Morza, co symbolizowało oficjalne przekazanie Polsce organizacji tego wydarzenia.

„Przyznanie Polsce tytułu do organizacji Światowych Dni Morza to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także dostrzeżenie naszych działań na rzecz odbudowy przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej” – powiedział, cytowany w komunikacie, minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Zaznaczył, że Polska chce „wykorzystać to wydarzenie do tego, aby przyciągnąć do naszego kraju znakomitych gości, ekspertów i przede wszystkim inwestorów”.

Jak poinformowano, przyszłoroczne Światowe Dni Morza odbędą się pod hasłem „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”.

Podczas imprezy będą miały miejsce obrady i konferencje poświęcone tematyce morskiej, oraz szereg imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców.

W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) będzie obchodzić 70-lecie powstania. Ta agencja ONZ zajmuje się sprawami morskimi, bezpieczeństwem na morzu, międzynarodową żeglugą oraz zapobieganiem zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Jak czytamy w komunikacie resortu, tegoroczne Światowe Dni Morza odbyły się w Panamie w dniach 1-3 października. Minister Marek Gróbarczyk, który był gościem honorowym, uczestniczył w dyskusji ministrów poświęconej edukacji morskiej, bezpieczeństwu na morzu i bezpieczeństwu cyfrowemu.

Dodano, że spotkał się z sekretarzem generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitackiem Limem, a także z ministrami ds. morskich i transportu z Panamy, RPA i Iranu.

Szef MGMiŻŚ odwiedził Kanał Panamski, który w czerwcu 2016 r. oddano ponownie do użytku po kompleksowej rozbudowie i poszerzeniu śluz.

PAP/RIRM