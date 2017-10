Warszawa: uroczystości upamiętniające ks. abp. Antoniego Baraniaka

W Warszawie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające ks. abp. Antoniego Baraniaka. W tym roku mija 40. rocznica jego śmierci i 60. rocznica objęcia przez księdza arcybiskupa urzędu Metropolity Poznańskiego. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości upamiętniające ks. abp. Antoniego Baraniaka rozpoczną się Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Po Eucharystii w Belwederze odbędzie się sesja naukowa. Otworzy ją swoim wystąpieniem prezydent Andrzej Duda. Słowo wprowadzające wygłosi metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki. Podczas sesji zaprezentowany zostanie album przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977”.

Ks. abp Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 r. we wsi Sebastianowo w Wielkopolsce. W młodości wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Przed wojną został sekretarzem ówczesnego prymasa Polski, ks. kard. Augusta Hlonda, a po wojnie – prymasa Stefana Wyszyńskiego. Był też biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W nocy z 25 na 26 września 1953 r. został aresztowany i poddany brutalnemu śledztwu. Mimo to pozostał niezłomny i pokrzyżował komunistom plany osłabienia pozycji Kościoła w Polsce. Komunistyczne władze torturami, głodzeniem i biciem chciały wymusić na nim zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego procesu przeciwko internowanemu w tym czasie prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W Polsce takiego procesu nie udało się zorganizować. Ogromna w tym zasługa właśnie ks. abp Baraniaka. Ksiądz arcybiskup ciężko chory odzyskał wolność w 1956 roku. Później został metropolitą poznańskim. Mimo sprzeciwu władz, w 1966 r. zorganizował w Poznaniu obchody Milenium Chrztu Polski. Zmarł po długiej chorobie 13 sierpnia 1977 r., został pochowany w podziemiach poznańskiej katedry.

TV Trwam News/RIRM