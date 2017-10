[TYLKO U NAS] Szef „S” pracowników handlu o wolnych niedzielach: Piłka jest cały czas w grze

Nie ma przesłanek ku temu, żeby nie wprowadzić dzisiaj czterech wolnych niedziel, a piłka jest nadal w grze – przekonywał w sobotnim „Polskim punkcie widzenia” na antenie TV Trwam Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

W czwartek sejmowa podkomisja ds. rynku pracy po długiej przerwie ponownie zajęła się obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu niedzielnego handlu. Projekt zakłada cztery wolne niedziele w miesiącu dla pracowników handlu, jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości proponują jedynie dwie „niepracujące” niedziele. Jak wyjaśniał przewodniczący sejmowej podkomisji pos. Janusz Śniadek, miałoby to pokazać „jak zafunkcjonuje w życiu” zwiększenie liczby wolnych niedziel.

Obecny w sobotni wieczór w studiu telewizji Trwam Alfred Bujara, szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „S”, nie krył swojego rozczarowania.

Alfred Bujara apelował do polskiego rządu, by „nie bać się czterech niedziel”. Jak dodał „projekt, o którym nieraz mięliśmy możliwość mówić na antenie, jest projektem bardzo łagodnym”.

– Ten handel będzie się odbywał, sami pracodawcy będą mogli stanąć za ladą, wiele punktów będzie czynnych, a więc nie jest to jakiś restrykcyjny projekt i rząd nie powinien się tego bać. Apeluję z tego miejsca do parlamentarzystów do rządu, do pani premier: ucywilizujmy warunki pracy w Europie Środkowej, którą jest też Polska, do zachodnich (warunków – red.). (…) Tak jak rząd mówi – naprawiamy Polskę, to naprawiajmy ją do końca – podkreślił gość „Polskiego punktu widzenia”.