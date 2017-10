R. Bochenek: Stanowisko ws. projektów prezydenta po zamknięciu konsultacji

Prezydenckie projekty ustaw w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądowniczej są w parlamencie, trwają analizy i dopóki nie zostaną zamknięte konsultacje, zapewne nie będzie ostatecznego stanowiska w sprawie tych projektów – powiedział na antenie radiowej Jedynki rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Doceniamy te zmiany w ustawach prezydenta, które są prospołeczne, które angażują chociażby ławników do postępowań sądowych – mówił gość Sygnałów Dnia na antenie Polskiego Radia.

– Ciekawa wydaje się również skarga nadzwyczajna, aczkolwiek tutaj wymaga to również szerokiej i dokładnej analizy ze strony prawników. Na pewno z punktu widzenia obecnej sytuacji w parlamencie, a także nastawienia partii opozycyjnych […] z pewnością trudno będzie uzyskać większość kwalifikowaną, która jest zaproponowana w ustawie pana prezydenta jeżeli chodzi o wybór sędziów do krajowej Rady Sądowniczej, to może po prostu doprowadzić do klinczu – akcentował rzecznik rządu.