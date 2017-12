Mateusz Morawiecki we wtorek przedstawi expose

Programy społeczne, rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski oraz skuteczna walka o polskie interesy za granicą – to najważniejsze priorytety nowego premiera Polski – Mateusza Morawieckiego.

Zaraz po otrzymaniu nominacji na premiera Mateusz Morawiecki zapewnił, że będzie starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce.

Najprawdopodobniej już we wtorek premier Mateusz Morawiecki wygłosi swoje expose.

– Myślę, że ze względu na doświadczenie Pana premiera Morawieckiego i dotychczasowy jego dorobek w rządzie, on pokaże ze szczególnym akcentem kierunki polityki gospodarczej rządu na najbliższe dwa lata – mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe premiera Morawieckiego są jego dużym atutem – wskazał dr Grzegorz Wiński.

– To jest polityk o pewnym zacięciu korporacyjnym, by nie powiedzieć nawet technokratycznym. Ma dać nowy impuls, jeśli chodzi o sferę polityki gospodarczej, o sferę inwestycji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – wskazał Grzegorz Wiński.

Ułatwienia dla przedsiębiorców, reindustrializacja gospodarki, wspieranie innowacyjności – to filary, na których premier chce budować dobrobyt Polaków. Chce również sprowadzać zagraniczne firmy, ale tylko takie, które będą rozwijać swoje technologie nad Wisłą.

– O to mi przede wszystkim chodzi – o to, żeby była godna praca i godna płaca; o to, żeby nasi inżynierowie nie musieli pakować walizek – podkreślił Mateusz Morawiecki.