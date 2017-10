Marszałek Senatu odbywa wizytę w Indonezji

Rozwój kontaktów międzyparlamentarnych oraz wspieranie współpracy handlowej między Polską a Indonezją, będą głównymi tematami rozmów marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego podczas rozpoczętej dziś oficjalnej wizyty w Indonezji. Rozmowy potrwają do piątku.

Na początku wizyty marszałek Senatu spotkał się w poniedziałek z ministrem handlu Indonezji.

„Przed chwilą w rozmowie z ministrem handlu uzyskałem deklaracje poparcia Indonezji dla EXPO2022Poland” – napisał marszałek Karczewski na Twitterze.

Polska i miasto Łódź ubiegają się o organizację International Expo w 2022 roku. To tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi ma być to „City Re:Invented”, czyli rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Kancelaria Senatu poinformowała, że Polska delegacja ma zaplanowane spotkania: z prezydentem Indonezji, przewodniczącym Rady Reprezentantów Regionów, przewodniczącym Ludowego Zgromadzenia Doradczego, przewodniczącym Ludowej Izby Reprezentantów, ministrem koordynatorem ds. morskich, ministrem obrony i wiceministrem spraw zagranicznych, ministrem ds. religii oraz ministrem rolnictwa. W planie wizyty jest także spotkanie z gubernatorem Jawy Zachodniej oraz burmistrzem Bandungu. Według Kancelarii Senatu, rozmowy potrwają do piątku.

„Liczę na dobre rozmowy m.in. o zwiększeniu współpracy gospodarczej” – napisał Stanisław Karczewski na Twitterze.

W skład polskiej delegacji, oprócz marszałka Senatu, weszli też senatorowie: przewodniczący senackiej Komisji Regulaminowej Sławomir Rybicki oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Błaszczyk.

Polska delegacja składa wizytę w Indonezji na zaproszenie przewodniczącego Rady Reprezentantów Regionów.

PAP/RIRM