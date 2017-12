Komisja przesłuchała kolejnych świadków ws. Amber Gold

Sejmowa komisja ds. Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. Zeznania złożył były sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Tomasz Borkowski oraz były wiceszef MSWiA Michał Deskur.

Poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej pytał Tomasza Borkowskiego m.in. o notatkę z maja 2012 r., skierowaną do najważniejszych osób w państwie, w której ówczesny szef ABW ostrzegał przed działalnością Amber Gold.

Tomasz Borkowski wskazał jednak, że reakcja nie była konieczna, bo prokuratura była właściwym organem do prowadzenia sprawy oszustwa.

Tomasz Borkowski: ABW poinformowała w piśmie o czynnościach prowadzonych w tej sprawie dosyć szczegółowo. Witold Zembaczyński: Poinformowało, że może być wiele tysięcy osób pokrzywdzonych, co wskazuje na to, że wcześniej nie dopełniono jakichś obowiązków, które mogłyby temu zapobiec. TB: Ale to była kwestia wcześniejsza. W tym momencie sprawę prowadziła prokuratura i żadne nagłe działania nic by w tej sprawie nie zmieniły. Dokładnie na tym samym stanowisku stanął premier w wystąpieniu sejmowym z 30 sierpnia. WZ: Czyli uznaliście, że teraz trzeba tylko czekać? TB: Na działania prokuratury.

Wcześniej członkowie komisji przesłuchali byłego wiceszefa MSWiA Michała Deskura. Michał Deskur jako wiceszef MSWiA był odpowiedzialny m. in. za funkcjonowanie policji. Śledczy pytali go o to, jak działała gdańska policja w związku z wyjaśnianiem afery Amber Gold.

Innym istotnym wątkiem przesłuchania Deskura była jego wiedza nt. tajnej notatki przesłanej przez ABW do najważniejszych osób w kraju. Notatka zawierała informację o tym, że Amber Gold to piramida finansowa.

Świadek na pytania związane z notatką odpowiadał wymijająco lub zasłaniał się niepamięcią. Deskur nie potrafił wskazać, co resort spraw wewnętrznych zrobił z wiedzą zawartą w notatce.

Jednocześnie były zwierzchnik policji nie był w stanie wymienić, jakie działania podjął, aby sprawdzić, czy funkcjonariusze w sprawie Amber Gold wypełnili swoje obowiązki.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM