Już jutro „Różaniec do granic”

W święto Matki Bożej Różańcowej w sposób szczególny jesteśmy wezwani do odmawiania modlitwy różańcowej. Już jutro cała Polska zostanie otoczona granicą różańcową. W akcji „Różaniec do granic” wezmą udział wszystkie 22 diecezje położone przy granicach naszego kraju.

Ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic” jest związana setną rocznicą objawień fatimskich oraz 140 rocznicą objawień w Gietrzwałdzie. Odmawianie modlitwy różańcowej było najważniejszą z próśb, jakie Matka Boża skierowała do trojga pastuszków Hiacynty, Łucji i Franciszka. Jutro tysiące ludzi odpowie na prośbę Maryi. O godzinie 10:30 pielgrzymi spotkają się w 320 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po odprawionej w nich Mszy Świętej udadzą się do „stref modlitwy”. Tam o godzinie 14:00 rozpocznie się modlitwa różańcowa. Odmówione zostaną 4 części różańca.

– Każdy, kto przypomina sobie sytuację i rolę różańca w Austrii po zdobyciu jej przez Sowietów, ten wie jaką moc ma różaniec praktykowany przez cały naród. On sprawił, że praktycznie wojska rosyjskie wycofały się z Austrii – przypomina ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

A takich cudów, wyproszonych za pośrednictwem modlitwy różańcowej jest znacznie więcej.

– Nie ma takiej sprawy, nie ma takiego problemu którego Maryja nie mogła by rozwiązać i nie ma żadnego pytania bez odpowiedzi. Będę się modliła o otwartość na życie i o pokój w rodzinach – mówi aktorka Dominika Figurska.

Do akcji zachęca także dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz.

– Czuję że to trzeba podjąć i za Polskę i za świat, bo to są dwie rzeczywistości wspólnie się warunkujące i przenikające. Nie ma Polski bez świata i nie ma świata bez Polski a i Polska i świat powinny być w naszych sercach jako taka wspólna troska – podkreśla.

W narodowej modlitwie może wziąć udział każdy; osoby duchowne, dorośli, młodzież, a także dzieci. Mapa kościołów stacyjnych jest dostępna na stronie www.rozaniecdogranic.pl. Jutro modlitwę różańcową będą odmawiać nie tylko wierni, którzy zgromadzą się na granicy Polski.

– Tutaj robi się podobne pospolite ruszenie, które dotyczy nie tylko tych parafii graniczących bezpośrednio, ale także tych parafii, które są w centrum, i które też są zapraszane do uczestnictwa tego duchowego albo fizycznego na granicy – zachęca ks. abp Stanisław Gądecki.

„Różaniec do granic” będzie także transmitowany w Radiu Maryja o godz. 14.00. Wcześniej, bo o godz. 11.00 w TV Trwam i w Radiu Maryja transmisja z Eucharystii w Parafii św. Krzyża w Zakopanem. Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski. Różaniec do granic” to inicjatywa fundacji Solo Dios Basta, która w ubiegłym roku zorganizowała Wielką Pokutę na Jasnej Górze.

TV Trwam News/RIRM