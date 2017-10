Grupa Wyszehradzka przeciwko relokacji uchodźców

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej wypowiedzieli się przeciwko obowiązkowej relokacji ubiegających się o azyl i za ochroną granic zewnętrznych UE.

Podczas wczorajszego spotkania w Budapeszcie przyjęli wspólną deklarację w tej sprawie. Podkreślono w niej, że kraje V4 uważają, iż obowiązkowa relokacja osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich UE nie jest właściwą długoterminową odpowiedzią na kryzys migracyjny, a tylko stanowi silny czynnik przyciągający.

Ministrowie oświadczyli, że popierają projekty i inicjatywy mające na celu wspieranie społeczności w regionach pochodzenia, zapobiegające podejmowaniu przez migrantów niebezpiecznych wypraw oraz przekonujące ich do poprawiania jakości życia w domu.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk ocenia, że to porozumienie wzmacnia stanowisko krajów V4 i pokazuje ich jedność.

– Dobrze, że to jest potwierdzone na piśmie, oficjalne porozumienie ministrów spraw wewnętrznych. Wprawdzie ten obowiązkowy mechanizm „zakończył swoje życie”, bo obowiązywał dwa lata i KE nie zdecydowała się go przedłużyć. Co więcej, zaproponowała mechanizm dobrowolnego przyjmowania imigrantów w liczbie 50 tys. przez następne dwa lata. Jednocześnie nie zamknęła tej starej sprawy. Nie potwierdziła, że będzie tych praw wobec krajów członkowskich dochodzić na drodze prawnej, ale też nie stwierdziła, że tego robić nie będzie. Myślę, że to porozumienie ma wzmacniać pozycję tych czterech krajów w dyskusji z KE – mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk.