„Nasz Dziennik”: rosyjski Acron całkowicie wycofa się z Grupy Azoty

Niewykluczone, że rosyjski Acron całkowicie wycofa się z Grupy Azoty. Jego udziały mógłby odkupić Polski Fundusz Rozwoju. O możliwym scenariuszu przejęcia rosyjskich udziałów przedsiębiorstwa przez PFR mówią przedstawiciele Azotów. Sam Fundusz – jak podaje „Nasz Dziennik” – nie komentuje natomiast jeszcze tych informacji.

Mimo to są one mocno brane pod uwagę, z uwagi na to, że Rosjanie nie mają już szans na przejęcie kontroli nad Grupą Azoty. Holding figuruje bowiem na liście przedsiębiorstw strategicznych, przez co jest chroniony przed wrogim przejęciem. Acron nie ma więc w praktyce wpływu na jego działania, dlatego też może być skłonny do zbycia swoich udziałów.

Odsprzedanie rosyjskich udziałów stronie polskiej byłoby korzystne m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju – mówi poseł Wojciech Zubowski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

– Jeszcze kilka lat temu głośno mówiono o niebezpieczeństwie związanym z możliwością przejęcia Grupy Azoty przez stronę rosyjską, informowano o zagrożeniach wypływu informacji, które w tej sytuacji nam groziły. Wiemy, że Grupa Azoty jest jedną z wpisanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na listę spółek strategicznych. Jest to spółka o znaczeniu nie do przecenienia dla naszego bezpieczeństwa przemysłowego. Gdyby ta informacja o przejęciu udziałów – posiadanych przez Acron – przez Polski Fundusz Rozwoju się potwierdziła, to byłby kolejny sygnał mówiący o odkupowaniu udziałów od inwestorów zagranicznych i wzmacniania wiodącej roli Skarbu Państwa w spółkach o znaczeniu dla nas strategicznych – podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Grupa Azoty jest jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Należą do niej spółki m.in. z Tarnowa, Puław, Polic czy Kędzierzyna. Rosyjski Acron posiada obecnie prawie 20 proc. udziałów koncernu, z czego część należy do spółek od niego zależnych.

RIRM