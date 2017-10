V. Orban: Wolimy pomóc Rumunii w ochronie granic niż budować ogrodzenie

W razie nasilonej presji migracyjnej na Rumunię Węgry wolałyby pomóc jej w ochronie granic niż budować ogrodzenie na węgiersko-rumuńskiej granicy – oświadczył premier Węgier Viktor Orban w opublikowanym w środę wywiadzie.

Viktor Orban ocenił w węgierskojęzycznym dzienniku „Bihari Naplo”, który ukazuje się w Oradei w Rumunii, że presja migracyjna ze wschodu do Europy będzie się nasilać, co zwiększy w przyszłości znaczenie Rumunii.

„Rumunia jest z tego punktu widzenia istotnym państwem i jej ważnym posłannictwem będzie powstrzymanie u swych wschodnich granic niekontrolowanej migracji napływającej do Europy” – ocenił.

Jego zdaniem wcześniej czy później trzeba będzie stworzyć u wschodnich granic Rumunii skuteczny system zamknięcia granicy, bo inaczej kraj ten „zaleją migranci i wtedy my, Węgrzy, będziemy musieli wznieść na rumuńskiej granicy ogrodzenie”.

„Za wszelką cenę chcielibyśmy tego uniknąć. Raczej chętnie pomożemy Rumunii – jeśli będzie taka potrzeba – w tym, by mogła ochronić swe wschodnie granice” – powiedział premier Węgier.

W maju szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto powiedział, że jeśli węgierski rząd zauważy wzrost presji migracyjnej w kierunku Rumunii, podejmie niezbędne kroki, np. zbuduje ogrodzenie na granicy.

Według Viktora Orbana następne dziesięciolecia będą wielkim czasem dla Europy Środkowej, a „Polacy Czesi, Węgrzy i Słowacy w pewnością osiągną wspólnie poważne sukcesy”.

„W formule +V4 plus Rumunia+ moglibyśmy znaleźć taką formę współpracy, która będzie oznaczać także dla Rumunów w Rumunii wzrost poziomu życia, większe bezpieczeństwo i lepsze perspektywy. Te drzwi trzymamy otwarte” – oznajmił.

Węgry, które od 1 lipca sprawują przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, zorganizowały już szereg spotkań premierów oraz szefów różnych resortów w poszerzonej formule V4 plus. We wrześniu doszło m.in. do spotkania ministrów rolnictwa V4 oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii, a także ministrów ds. współpracy gospodarczej z zagranicą V4 i Wielkiej Brytanii. Premierzy krajów V4 spotykali się natomiast wcześniej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu oraz z prezydentem Egiptu Abd el-Fatahem es-Sisim.

PAP/RIRM