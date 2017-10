[TYLKO U NAS] P. Uściński o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom SB: to moralne zobowiązanie wobec represjonowanych przez PRL

Na pewno nie robimy tego dla oszczędności. To jest takie moralne zobowiązanie wobec wszystkich, którzy cierpieli, byli represjonowani przez PRL, właśnie przez tę służbę bezpieczeństwa. Nie może być takiej sytuacji, że emerytury esbeków są tak bardzo wysokie i że dalej będziemy to tolerowali – powiedział w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński.

Polityk wyjaśnił, że emerytura byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na pewno nie będzie niższa niż minimalny gwarantowany próg emerytalny, jednak – jak zaznaczył – nie będzie wyższa niż wysokość średniego świadczenia.

– Minimalna emerytura cały czas obowiązuje i jeżeli po tej reformie miałby ktoś dostać mniej niż minimalna, to dostanie i tak minimalną. Ważne, że maksymalną emeryturę esbecką, jaką esbek może uzyskać, jest średnia emerytura. Gdyby nawet po tym zmniejszeniu wyszło, że taki esbek zarabiałby więcej niż średnia, to będzie to przycięte do średniej emerytury – tłumaczył gość „Polskiego punktu widzenia”.

Ustawa o obniżeniu emerytur esbekom przewiduje również możliwość pozostawienia świadczeń w dotychczasowej wysokości osobom, które udowodnią, że poprzez swoją działalność w PRL pomagały środowiskom opozycyjnym – podkreślił Piotr Uściński.

– Jeżeli pracownik związany ze Służbą Bezpieczeństwa jest np. w stanie udowodnić, że on był co prawda esbekiem, ale pomagał ludziom opozycji, w jakiś sposób współpracował z opozycją, narażając się na odpowiedzialność, jeżeli jest w stanie to udowodnić (jeżeli tak było, to na pewno jest w stanie to udowodnić) to ta ustawa nie będzie go obowiązywała. Są zrobione takie „furtki”, żeby można było tym osobom, które pracowały w SB po to, aby pomagać patriotom polskim, nie zabierać tych emerytur – wskazał poseł PiS.