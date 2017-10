[TYLKO U NAS] A. Jaworski: Pieniądze na finansowanie w Polsce gender, LGBT i aborcji płyną zza granicy

Z funduszy norweskich przez Fundację im. Stefana Batorego zostały sfinansowane na kwotę ok. 50 mln zł projekty promujące LGBT, gender, aborcję itd. To pokazuje, że tego typu akcje sponsorowane są także ze środków zewnętrznych – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja były poseł PiS Andrzej Jaworski. Polityk zaapelował również do rodziców, aby ci sprawdzili szkoły, w których uczą się ich pociechy, czy nie funkcjonują tam lewackie organizacje, które deprawują polską młodzież i dzieci.

Kiedy w poprzedniej kadencji Sejmu założyliśmy Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, wydawało się, że po wygranych wyborach tematy promocji zachowań, które godzą w naszą cywilizację i kulturę przestaną mieć miejsce – mówił gość „Aktualności dnia”.

– Cały czas ten temat w jakiś sposób jest przez nas monitorowany. Cieszę się, że są różne organizacje społeczne, które to również monitorują. Dzięki m.in. raportowi Ordo Iuris Obywatele dla Demokracji możemy zobaczyć, co w tym temacie obecnie dzieje się w Polsce i w jaki sposób, w momencie kiedy nie ma już wydawania publicznych pieniędzy na cele niemoralne, na deprawacje naszych dzieci i młodzieży, są one finansowane – przychodzą niemałe pieniądze zza granicy. Dzięki nim te organizacje żyją – wskazał przewodniczący Instytutu im. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” .

To, że tego typu organizacje funkcjonują, to jest mniejszy problem. Gorzej, że deprawują one naszą młodzież i dzieci – dodał.

– Z tych pieniędzy następuje deprawacja naszych dzieci i młodzieży, wypaczana jest nasza kultura i cywilizacja. Jeżeli w tym roku na tego typu projekty poszło prawie 50 mln zł, to możemy zobaczyć, jaka to jest duża suma i ile złego z tych pieniędzy w Polsce się dzieje – powiedział Andrzej Jaworski.

Warto również zwrócić uwagę na instytucję, która finansuje środowiska LGBT, gender, proaborcyjne itd. – zaznaczył gość „Aktualności dnia”.

– Te 50 mln zł zostało rozdystrybuowane przez Fundację im. Stefana Batorego z tzw. funduszy norweskich. Warto pamiętać, że fundusze norweskie stanowią środki publiczne, które są uzyskiwane przez Polskę na podstawie stosownych umów międzynarodowych, ale w zamian za to, że te środki są przyznawane, państwa, które je przyznają, otrzymują dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej. Pieniądze płynące z Norwegii służą bardzo niebezpiecznym i nośnym na Zachodzie sprawom, o których się nie dowiadujemy, ponieważ wszystko to jest robione w zaciszu stowarzyszeń wyspecjalizowanych w tego typu sprawach – mówił Andrzej Jaworski i wskazał na przykłady takiego działania. – Np. mamy fundację na rzecz różnorodności – Polistrefa. Dostała ona ponad 220 tys. zł na walkę z nauczaniem religii w szkołach publicznych. Inny przykład, Fundacja Wolność od Religii otrzymała 100 tys. zł na walkę z nauczaniem religii w szkołach publicznych. Fundacja Polistrefa otrzymała również prawie 100 tys. zł, ale na bardziej konkretny cel – „Walka z nauczaniem religii, przede wszystkim rzymskokatolickiej, w szkołach publicznych”. W ramach pieniędzy, które są wydawane, możemy zobaczyć zapisy, które budzą zgrozę; 350 tys. zł na „Osoby świadczące usługi seksualne w Warszawie”. W tym momencie zapala się „czerwone światło”, które pali się bardzo mocno – podkreślił były poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Andrzej Jaworski zaapelował do rodziców o to, by kontrolowali szkoły, w których uczą się ich dzieci, aby te nie padły ofiarami lewackich środowisk.

– Te pieniądze przeznaczane są dla sił, które mają zmieniać naszą cywilizację i kulturę. Warto więc w tym momencie badać, czy w tych szkołach, w których uczą się nasze dzieci, tego typu organizacje i stowarzyszenia nie prowadzą różnego rodzaju zajęć czy akcji. One mogą się odbywać pod różnymi hasłami, np. przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży i tzw. mowy nienawiści, ale sprowadzać się to będzie przede wszystkim do próby indoktrynowania dzieci i młodzieży w taki sposób, aby były one otwarte na – jak czytamy w jednym z programów – „Nowe doznania seksualne” czy „Otworzenie się na mniejszości seksualne” – powiedział gość „Aktualności dnia”.

