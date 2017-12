Szef MSZ Ukrainy po wypowiedzi M. Morawieckiego dla TV Trwam stwierdził, że to Ukraina pomaga Polsce

Realnie ratujemy polską gospodarkę, ponieważ pracują tam (w Polsce – PAP) Ukraińcy – oświadczył w sobotę minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin, komentując pierwsze wypowiedzi pod adresem jego kraju ze strony desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że relację Ukrainy z Polską są i pozostaną relacjami przyjacielskimi

W piątek, w programie „Rozmowy niedokończone” w Telewizji Trwam, Mateusz Morawiecki pytany był o groźby UE dotyczące ewentualnego odebrania funduszy strukturalnych za nieprzyjmowanie uchodźców. Ocenił wówczas, że są one „bardzo nieładne”. Dodał, że Polska przyjęła wielu uchodźców z Ukrainy, gdzie toczy się wojna.

Odnosząc się do tych słów, minister Klimkin oświadczył, że Ukraina pomaga Polsce.

„My realnie ratujemy polską gospodarkę, ponieważ pracują tam (w Polsce – PAP) Ukraińcy. Wiem o przypadkach, kiedy Ukraińcom proponowane są większe zarobki, gdyż są bardziej elastyczni i bardzo koncentrują się na tym, co robią. Dlatego doskonale wiemy, o co chodzi” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Kijowie.

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że według ocen jego resortu w Polsce znajduje się dziś blisko milion obywateli Ukrainy.

„Jako Minister Spraw Zagranicznych oceniamy, że obecnie w Polsce znajduje się prawie milion Ukraińców, a więc kto kogo ratuje? W tym przypadku to my ratujemy polską gospodarkę. Jednak z naszymi polskimi przyjaciółmi zawsze będziemy rozmawiali jak z przyjaciółmi i na każdy temat, włączając w to kwestie naszej pamięci historycznej. Nie ma tutaj powodów do zmartwienia” – zapewnił Pawło Klimkin.