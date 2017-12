Premier M. Morawiecki: Wymiar sprawiedliwości to stajnia Augiasza

Wymiar sprawiedliwości to stajnia Augiasza, którą należy oczyścić – powiedział desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja.

W pierwszym wywiadzie po otrzymaniu nominacji zaznaczył, że w Sądzie Najwyższym są sędziowie, którzy sądzili jego kolegów z podziemnej Solidarności w latach 80.

Mateusz Morawiecki wskazał, że w latach III RP wielu ludzi na własnej skórze odczuło jak niesprawiedliwe było sądownictwo. Dodał, że Zjednoczona Prawica chce usprawnić sadownictwo.

– Wprowadziliśmy chociażby zasadę, która obowiązuje we wszystkich cywilizowanych państwach. Powinni nas za to pochwalić, a nie szukać dziury w całym. To jest zasada losowania sędziego w przypadku wyboru sędziego do poszczególnej sprawy. Do tej pory było tak, że prezes sądu mógł sobie sam wskazać swojego kolegę do realizacji, do przeprowadzenia danego przewodu sądowego. Dzisiaj jest to już losowy dobór, a więc większa niezawisłość zawodu sędziego i również bezpośrednie transmisje, czyli coś, co powoduje transparentność tych rozpraw sądowych. To wszystko też są przecież zasady, które bierzemy z cywilizowanego świata – powiedział Prezes Rady Ministrów.