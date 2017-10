Premier B. Szydło: Życzyłabym sobie, by przyspieszyła realizacja programu Mieszkanie Plus

Życzyłabym sobie, by tempo realizacji programu Mieszkanie Plus przyspieszyło – powiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło. Jak zaznaczyła, program ten ma szansę stać się kolejnym po Rodzinie 500 Plus elementem napędzającym gospodarkę.

Premier w wywiadzie dla TVP powiedziała, że „kołem zamachowym polskiej gospodarki” stał się program Rodzina 500 Plus. Dodała, że programem, który czeka na pełną realizację, a który został już wdrożony, jest Mieszkanie Plus.

„Są ogromne w nim nadzieje pokładane” – podkreśliła. „On dopiero rusza. Życzyłabym sobie, by tempo jego realizacji przyspieszyło, bo od tego programu zależy bardzo wiele” – zaznaczyła szefowa rządu. Jak powiedziała, program ten nie tylko ma na celu „zapewnienie własnego mieszkania polskim rodzinom”, ale też będzie „niezwykle ważnym elementem napędzającym gospodarkę”. „Program rusza; ma w tej chwili dobre perspektywy. Zobaczymy, jak będzie wykorzystywany” – dodała Beata Szydło.

Pytana, ile mieszkań powinno powstać, by rząd PiS wywiązał się z obietnicy złożonej wyborcom, premier nie podała konkretnej liczby. Zaznaczyła przy tym, że będzie usatysfakcjonowana, gdy każda polska rodzina będzie mogła mieć swoje mieszkanie.

Realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września br.

W części komercyjnej jest przygotowywanych obecnie ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest w budowie. Wartość inwestycji, przygotowywanych przez BGK Nieruchomości, przekracza 2 mld zł.

Pierwsze 96 mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie Plus zostanie oddanych w marcu 2018 r. w Jarocinie. Kolejne 186 lokali trafi do chętnych w czerwcu przyszłego roku w Białej Podlaskiej. Ponadto BGK Nieruchomości realizuje inwestycje m.in. w Wałbrzychu, Pruszkowie.

PAP/RIRM