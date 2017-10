Sąd Najwyższy opublikował opinię ws. prezydenckiego projektu ustawy o SN

Trwają konsultacje prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Swoją opinię opublikował już Sąd Najwyższy. Dotyczy ona projektu ustawy, reformującej tę instytucję.

Zdaniem Sądu Najwyższego projekt można określić jako „lepszy”, od tego, który prezydent zawetował w lipcu, dlatego, że nie doprowadza do jednoczesnego usunięcia wszystkich sędziów SN. Sąd wskazuje też, że proponowane w projekcie dwie nowe izby będą w istocie sprawowały kontrolę nad sądami.

Poseł prof. Krystyna Pawłowicz z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mówi, że SN powinien poprzestać na merytorycznych uwagach.

– Boję się, że to wszystko jest przedwczesne i te wszystkie argumenty Sąd Najwyższy mógłby przedstawić, jeśli projekt będzie procedowany w Sejmie. Wówczas możemy dyskutować, ale ja stoję osobiście na stanowisku, że akurat SN powinien zachować się tutaj bardzo powściągliwie, ponieważ jest to ustawa, która będzie dotyczyła Sądu Najwyższego. Ich opinie zgłaszane właśnie w ten sposób i teraz, czynią z tego sądu troszkę stronę we własnej sprawie. Nie może sobie sąd wybierać regulacji prawnej, której miałby być podporządkowany. To jest wola Sejmu – tłumaczy prof. Krystyna Pawłowicz.