Gdynia: Zakończono konserwację części dokumentacji ORP „Wicher” i ORP „Burza”

Do gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej powróciła poddana konserwacji część dokumentacji technicznej zbudowanych w latach 20. niszczycieli ORP „Wicher” i ORP „Burza”. Na podobne prace czeka jeszcze 10 tomów – placówka szuka sponsorów, którzy pomogą pokryć ich koszt.

ORP „Wicher” i ORP „Burza” zostały zbudowane dla polskiej Marynarki Wojennej w drugiej połowie lat 20. ub. wieku we francuskiej stoczni. Pierwszy z okrętów zatonął w 1939 r., drugi – po służbie zakończonej w 1960 r. – pełnił funkcję okrętu-muzeum. Rolę tą odgrywał do 1975 r. Wtedy to do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni trafiła dokumentacja okrętów zbudowanych według tego samego projektu.

Dokumentacja składa się z 12 tomów, z których każdy zawiera po kilkadziesiąt dużych arkuszy rysunków technicznych pokazujących poszczególne mechanizmy, instalacje maszynowni, uzbrojenie oraz kadłub i jego części konstrukcyjne. Albumy są w złym stanie: muzeum poddało je zabiegom odgrzybiającym, ale wszystkie wymagały prac konserwatorskich.

Jak dotąd placówce udało się znaleźć środki na konserwację dwóch tomów. Oba trafiły do specjalistycznej pracowni Dariusza Subocza w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Prace przy jednym z nich – zawierającym 64 karty, już się zakończyły i w poniedziałek Muzeum zaprezentuje odnowione arkusze.

Jak poinformowała kierownik Działu Edukacji i Promocji placówki, Tatiana Baczyńska, konserwacja tomu, który przeszedł już prace, trwała 10 miesięcy i kosztowała około 50 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu Muzeum Marynarki Wojennej. Baczyńska przypomniała, że w pracowni Subocza trwają prace nad innym tomem dokumentacji okrętów, których koszt sfinansuje w części – współpracująca z placówką – firma Thales.

„Szukamy sponsorów, którzy pomogliby nam odrestaurować pozostałe tomy” – zaznaczyła Tatiana Baczyńska.

Część poddanych zabiegom konserwatorskim archiwaliów trafi na nową wystawę główną, którą Muzeum Marynarki Wojennej, planuje otworzyć w listopadzie 2018 roku.

ORP „Wicher” (wszedł do służby w 1930 r.) i ORP „Burza” (rozpoczął służbę w 1932 r.) zostały zbudowane w stoczni Chantiers Navals Francais. W ówczesnej nomenklaturze nazywano je kontrtorpedowcami (odpowiednik dzisiejszego niszczyciela).

ORP „Wicher” w latach międzywojennych pełnił funkcję jednostki flagowej Dywizjonu Kontrtorpedowców. W pierwszych dniach II wojny światowej został zatopiony przez niemieckie samoloty. ORP „Burza” służył do 1960 r., kiedy to stał się okrętem-muzeum. Funkcję tą pełnił do 1975 r., gdy jego rolę przejął ORP „Błyskawica”.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni powstało w 1953 r. Przez pierwszych kilkadziesiąt lat działało jako Ekspozycja Plenerowa Broni i Uzbrojenia Morskiego. W listopadzie 2012 r. pozyskało nową siedzibę przy ul. Zawiszy Czarnego. Gromadzi ono zabytki związane z historią i tradycją Marynarki Wojennej. W placówce można oglądać m.in. modele okrętów, pamiątki, medale, mundury i ordery, broń i uzbrojenie morskie oraz archiwalne fotografie. Placówka opiekuje się też zacumowanym na pobliskim nabrzeżu okrętem-muzeum – ORP „Błyskawica”.

