Chorwacja, Czarnogóra i Albania mogą wzmocnić wschodnią flankę NATO

Wojska Chorwacji, Czarnogóry i Albanii mogą wzmocnić wschodnią flankę NATO – taki sygnał płynie z Bałkanów, gdzie swoją wizytę kontynuuje minister Antoni Macierewicz. Polska pogłębia współpracę wojskową w ramach inicjatywy Międzymorza.

Do batalionowej grupy bojowej stacjonującej na wschodniej flance NATO dołączą wojska Chorwacji, Czarnogóry i Albanii. To efekt działań polskiej dyplomacji, która na forum międzynarodowym konsekwentnie podnosi problem rosyjskiego imperializmu.

Firma produkująca broń strzelecką była ostatnim przystankiem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej podczas jego wizyty w Chorwacji.

– Z pewnością współpraca w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń, być może technologii, będzie istotnym elementem naszej współpracy z Chorwacją – mówił Antoni Macierewicz.

Współpracy, w której istotną rolę chce odgrywać także Czarnogóra, co zapowiedział minister obrony tego kraju.

– Polska może w każdym przypadku liczyć na Czarnogórę – podkreślił Predrag Bosković.

Podgorica była gościnna dla szefa polskiego resortu obrony. Wszystko w myśl jednej idei – Międzymorza.

– Wydaje się, że będzie bardzo użyteczne, jeśli ministrowie obrony tego obszaru będą wymieniali i konsultowali z sobą szereg kwestii związanych z problemami bezpieczeństwa i problemami obronnymi – zaznaczył minister obrony Polski.

Relacje Polski z Czarnogórą to jednak nie tylko konsultacje, ale także deklaracje.

– Chciałem podziękować polskiemu ministrowi obrony za poświęcony czas, ale także poparcie dla Czarnogóry w jej drodze do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej – akcentował Predrag Bosković, chorwacki minister.

I to właśnie w ramach NATO, do którego Czarnogóra oficjalnie przystąpiła w tym roku, kraj ten będzie wspierał batalionową grupę bojową we wschodniej flance Sojuszu.

– Przyjąłem tę deklarację z radością i nadzieją, mając świadomość, że jej realizacja zapewne będzie możliwa dopiero w następnej rotacji – powiedział Antoni Macierewicz.

Po Zagrzebiu i Podgoricy polski hymn zabrzmiał także w Tiranie.

Szef resortu obrony RP wskazał na zaangażowanie Albanii na rzecz bezpieczeństwa we wschodniej flance NATO.

– Miałem zaszczyt rozmawiać z waszymi żołnierzami tydzień temu i widzę, jak ich współdziałanie z polskimi żołnierzami, kanadyjskimi, łotewskimi i innymi naprawdę wzmacnia nasz sojusz – zwrócił uwagę Antoni Macierewicz.

Obecność albańskich wojsk we wschodniej flance to odpowiedź na działania Polski, która poprzez obecność wojskową w Kosowe, aktywnie zabiega o bezpieczeństwo regionu.

– Wyrażam wdzięczność za obecność wojskową Polski w Kosowie. Polscy żołnierze nie tylko wspierają bezpieczeństwo Kosowa, ale także całego regionu – podkreśliła minister obrony Albanii Olta Xhacka.

W najbliższym czasie oba państwa mają podpisać memorandum o wzajemnej współpracy.

Przy silnym wsparciu Stanów Zjednoczonych Polska konsekwentnie pogłębia współpracę obronną w ramach idei Trójmorza. To odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji i gwarancja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

