ABW zatrzymało piątą osobę w śledztwie dot. fałszywych faktur VAT na paliwo

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała jedną osobę w śledztwie dotyczącym fałszywych faktur VAT na paliwo – poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Stanisław Żaryn podał, że ABW ujęła mężczyznę w środę; jest to piąta osoba zatrzymana w ramach sprawy prowadzonej od marca pod nadzorem łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec podejrzanego. Miał on stać na czele podmiotu, który dostarczał na rynek fikcyjne faktury na zakupione paliwo.

Śledztwo dotyczy obrotu fikcyjnymi fakturami, dokumentującymi rzekome transakcje paliwem między szeregiem firm w kraju, w celu uszczuplania podatku VAT – podał Stanisław Żaryn. Według ustaleń śledczych sprawcy mieli w latach 2015-17 dostarczać sfałszowane faktury, służące pozorowaniu transakcji handlowych. Mieli to robić dzięki stworzeniu sieci spółek tzw. słupów.

„Podmioty nabywające paliwo niewiadomego pochodzenia tworzyły dokumentację handlową dzięki fikcyjnym fakturom, co miało pozorować legalność nabycia towaru. Dokumentację pokazywano organom skarbowym, co pozwalało firmom unikać płacenia podatku VAT od wprowadzanego faktycznie do obrotu w Polsce paliwa” – wyjaśnił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.