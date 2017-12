35 lat duszpasterstwa rolników w Polsce

W Lubawie odbyły się w sobotę uroczystości związane z 35-leciem Duszpasterstwa Rolników w Polsce oraz 25-lecia Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej. Gospodarze dziękowali za otrzymana łaski oraz prosili o opiekę Matki Bożej oraz swojego patrona św. Izydora.

Mszy św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej.

Powstanie duszpasterstw rolników było wynikiem wielkiego zaangażowania gospodarzy w sprawy ojczyzny i Kościoła – przypomniał Michał Grabianka.

– Internowanie i wszystkie inne sprawy były związane z tym, że chcieliśmy w Polsce przywrócić to, co było przed wojną. Nie udawało się to naszym rodzicom. Udało się to nam. Kiedy był stan wojenny, kiedy trzeba było się określić, bardzo mała grupa ludzi zaczęła szukać możliwości działania jawnego – mówił Michał Grabianka z Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej.