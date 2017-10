Prezydent spotkał się z szefem PiS

W piątek wieczorem zakończyło się dwugodzinne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnego takiego spotkania – oświadczył na briefingu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Rzecznik poinformował, że wkrótce klub PiS zamierza zgłosić poprawki do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Jak dodał, prezydent zadeklarował, że odniesie się do tych poprawek, kiedy otrzyma je na piśmie.

„W najbliższym czasie klub parlamentarny PiS zamierza zgłosić poprawki do (projektów) ustaw przedstawionych przez pana prezydenta (…) Pan prezydent zadeklarował, że z tymi poprawkami na piśmie zapozna się wcześniej, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli będą jasno i precyzyjnie zapisane, dopiero wtedy może się do nich odnosić” – powiedział Krzysztof Łapiński.