Dziś w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od 12.00 do 13.00 przeżywać będziemy „Godzinę Łaski”. Najświętsza Maryja Panna objawiając się 70 lat temu we Włoszech pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari powiedziała, że dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

Matka Najświętsza obiecała, że „dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga”.

Godzina łaski to szczególny czas modlitwy o Boże Miłosierdzie nad światem za przyczyną Maryi – wyjaśnia ks. prof. Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

– Matka Boża przypomina przez Pierine Gilli, również i dzisiaj nam, o tej potrzebie modlitwy za świat. Patrząc na to, co dzieje się wokół nas i na to, co dzieje się szczególnie w naszej Ojczyźnie, wydaje się, że ta godzina jest szczególnie ważna, żeby w tej godzinie zanurzyć się w modlitwie, zatrzymać się czy w swoim domu, czy wyjść do kościoła na chwilę adoracji, przez Matkę Bożą prosić Boga o to zmiłowanie nad światem, które jest tak bardzo potrzebne współczesnemu światu – mówi ks. prof. Jan Machniak.