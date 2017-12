Pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę: „Matce Bożej z wdzięcznością. Modlitwa różańcowa – zobowiązanie i ratunek”

Na Jasną Górę po raz szósty przybyli przedstawiciele mediów. Tegoroczna pielgrzymka dziennikarzy odbędzie się pod hasłem: „Matce Bożej z wdzięcznością. Modlitwa różańcowa – zobowiązanie i ratunek”.

Modlitewne spotkanie rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Różańcowej. Przewodniczył jej metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo.

O tym, czym dla dziennikarzy jest wspólne pielgrzymowanie przed tron Jasnogórskiej Pani, mówi Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy red. Anna Dąbrowska.

– To przede wszystkim modlitwa o wdzięczności i modlitwa błagania. Błagania o opiekę, o wszelkie dary, by móc spełniać swoją powinność dziennikarską w duchu Ewangelii, w duchu prawdy. To również możliwość jednoczenia środowiska, bo staramy się zapraszać nie tylko dziennikarzy zrzeszonych formalnie, ale też tych, którzy czują się z tym zawodem związani – podkreśla Anna Dąbrowska.