Ukraina: M. Saakaszwili ponownie zatrzymany

Były prezydent Gruzji i przywódca opozycyjnej ukraińskiej partii Ruch Nowych Sił Micheil Saakaszwili został w piątek zatrzymany i dowieziony do zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Przed budynkiem gromadzą się jego zwolennicy.

Nastąpiło to kilka dni po tym jak zwolennicy Saakaszwilego uniemożliwili policji próbę jego zatrzymania.

Fakt zatrzymania Saakaszwilego potwierdził agencji Interfax-Ukraina rzecznik prasowy Ruchu Nowych Sił.

Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko poinformował na Facebooku, że Saakaszwili został zatrzymany pod zarzutem „podjęcia próby zamachu stanu wspieranego przez Rosję”.

„Saakaszwili został umieszczony w prowizorycznym ośrodku zatrzymań. Mamy zamiar go przesłuchać i ewentualnie wystąpić do organów wymiaru sprawiedliwości o wypuszczenie go za kaucją” – napisał Jurij Łucenko.

Associated Press informuje, że przed budynkiem w centrum Kijowa, do którego przewieziono Saakaszwilego, gromadzą się tłumy jego zwolenników. Wznoszone są okrzyki „Hańba!” i „Kijowie powstań!” Zwolennicy Saakaszwilego, zaciekłego przeciwnika obecnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, apelują do przechodniów, aby się do nich przyłączyli.

W pobliżu znajdują się liczne oddziały policji w pełnym rynsztunku bojowym.

Ukraińskie władze podejrzewają, że prowadzone przez Saakaszwilego manifestacje antyrządowe są finansowane przez otoczenie obalonego w 2014 roku prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Były prezydent Gruzji twierdzi, że zarzuty te są sfabrykowane.

Saakaszwili stał na czele Rewolucji Róż w 2003 r. w Gruzji, która obaliła poprzedni rząd tego kraju. Przez dekadę był prezydentem Gruzji, ale później jego polityczna gwiazda przygasła i udał się na Ukrainę.

W 2015 roku Saakaszwili otrzymał od prezydenta Poroszenki obywatelstwo ukraińskie i został mianowany gubernatorem obwodu odeskiego na południu kraju. W 2016 roku polityk oskarżył Poroszenkę o popieranie klanów korupcyjnych i ustąpił ze stanowiska.

Gdy w lipcu bieżącego roku Poroszenko pozbawił go obywatelstwa, Saakaszwili założył partię Ruch Nowych Sił, wraz z którą domaga się ustąpienia prezydenta Ukrainy. Wcześniej Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa Gruzji, która żąda jego ekstradycji pod zarzutem nadużycia władzy w okresie gdy sprawował urząd prezydenta tego kraju.

