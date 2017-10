Coraz większa sfera ubóstwa energetycznego w Polsce

W Polsce rośnie sfera ubóstwa energetycznego – wynika z raportu o ogrzewaniu węglem. Do niechlubnego rankingu zalicza się już 31 proc. gospodarstw używających tego surowca do ogrzewania.

Spodziewany dalszy wzrost cen węgla może powiększyć tę grupę do prawie 34 proc. – alarmuje Kantar TNS. Badanie zleciła Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

W ciągu ostatniego roku Polacy wydali na zakup surowca średnio ponad 2,5 tys. zł. To przeciętnie nieco ponad 11 proc. dochodów tych gospodarstw domowych. Z kolei 7,5 proc. ankietowanych wydaje 25 proc. rocznego budżetu domowego na potrzeby związane z ogrzewaniem.

Wzrost sfery ubóstwa energetycznego w Polsce to m.in. efekt nie do końca przemyślanych działań antysmogowych – ocenił Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

– W tej chwili przeciętny Polak ogrzewający się węglem wydaje ok. 11 proc. swojego budżetu na zakup węgla. Spodziewamy się, że w momencie, kiedy uchwały antysmogowe będą wchodzić w życie na szerszą skalę, będzie to ok. 13 proc. Te liczby same w sobie nie mówią nam wiele, dopóki nie zestawimy ich z tym, jak średnio wygląda sytuacja w Europie, gdzie w Europie na potrzeby związane z ogrzewaniem wydaje się zaledwie 6 proc. budżetu domowego. Już w tym momencie jesteśmy niemalże dwukrotnie bardziej ubodzy energetycznie niż pozostałe kraje Europy, a sejmiki wojewódzkie prowadzą politykę, jaką prowadzą, więc ta sytuacja będzie się pogłębiać – wskazał Łukasz Horbacz.

Łukasz Horbacz dodał, że prognozowany wzrost cen węgla to średnio prawie 15 proc., co oznaczałoby zwiększenie wydatków na ogrzewanie w skali roku o ponad 370 zł czyli do blisko 3 tys. zł.

Z raportu wynika, że w budynkach opalanych węglem mieszka ponad jedna trzecia Polaków, czyli około 37 proc.

RIRM